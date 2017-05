6 choses que les femmes ne devraient jamais entendre en été

Parce que les réflexions à deux balles, c'est lassant, à la longue.

Le retour de l'été marque souvent une période redoutée par les femmes. Outre les pubs et les magazines qui nous matraquent que l'on doit faire un régime et débarrasser nos corps du moindre poil, c'est surtout le regard (et les réflexions des autres) qui nous mettent mal à l'aise, dès lors que l'on a l'audace de mettre une tenue un peu plus légère que le combo jean-parka.

1 "Habille-toi pour le corps que tu as, pas pour celui que tu veux"

Sous-entendu : si tu es grosse, poilue ou si tu as de la cellulite, range tes shorts et tes mini-jupes, et renfile ton jean.

2 "Non mais le topless sur la plage, c'est pour les s*****"

Cachez ce sein que je ne saurais voir, faudrait pas choquer les biens-pensants.

3 "L'été, c'est la saison des allumeuses"

Alors non, si on porte des tenues légères, c'est parce qu'on a chaud, pas pour vous allumer.

4 "T'as vu comment t'es habillée, aussi"

Sous-entendu : c'est de ta faute si tu te fais / tu t'es fait emmerder, fallait pas montrer tant de chair.

5 "Pourquoi tu t'habilles comme ça si c'est pas pour draguer ?"

Une fois encore, arrêtons de sur-sexualiser les femmes. Un décolleté ou des jambes découvertes ne sont pas une invitation à la drague. Juste, il fait chaud !

6 "Avec son physique, elle devrait éviter ce genre de tenue"

Non, non et non. Les femmes peuvent s'habiller comme elles le souhaitent, pas comme vous le souhaitez.

Alors on arrête de se prendre pour Cristina Cordula, on arrête de juger les autres, et on se détend : c'est l'été !