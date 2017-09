8 choses à répondre à vos copines qui ne sont "pas féministes"

Certaines femmes ne croient pas au féminisme et à ses vertus pour les droits des femmes. La prochaine fois qu'elles vous diront que le féminisme ne sert à rien, voici quoi leur répondre.

1. Le féminisme, ce n'est pas haïr les hommes

Contrairement à ce que certains voudraient bien nous faire croire, les féministes ne souhaitent pas être supérieures aux hommes. Elles veulent juste leur être égales. Et croyez-moi, on en est loin.

2. Les féministes exagèrent toujours

Ah pardon, je ne savais pas que demander le respect et l'égalité des droits, c'était de l'exagération. "Déso", comme on dit.

3. C'est bon, l'égalité homme-femme, on y est

Alors non. Aujourd'hui encore, les femmes sont moins payées que les hommes, même en France, dans la grande majorité des professions. Les femmes sont toujours victimes de plus d'agressions sexistes. Elles prennent en charge la grande majorité des charges domestiques et familiales. Et ce n'est que le début de la liste.

4. Les féministes ont juste besoin de tirer un coup

S'il suffisait d'une mauvaise relation pour nous rendre féministes, nous serions probablement bien plus nombreuses ! Non, le sexe n'a rien à voir là-dedans, et ce genre de réflexion est on ne peut plus sexiste.

5. Franchement, le mademoiselle... Il y a d'autres combats, non ?

C'est bien connu : on ne peut pas mener plus d'un combat à la fois ! Le coup du "Mademoiselle" a été ultra-médiatisé. Ah, si seulement on pouvait parler un peu plus de la lutte des femmes pour l'accès à l'éducation, la protection des petites filles à travers le monde, et tous les autres combats portés par les féministes, qui sont d'utilité publique ?

6. A cause des féministes, on ne peut plus se faire draguer tranquillement

Soyons clairs : les féministes n'ont rien contre la drague, quand elle se passe dans un contexte de respect. Un homme qui nous reluque dans la rue, nous dit qu'on est bonne et nous insulte quand on l'envoie bouler : ce n'est pas de la drague !

7. Franchement, les femmes en France ont de la chance

Personne n'a jamais prétendu que notre situation était la pire. Nous avons bien conscience de ce que subissent nos consoeurs à travers le monde. Mais, sous prétexte qu'il y a pire ailleurs, cela signifie-t-il qu'on doit se contenter de ce que l'on a ?

8. Aujourd'hui, les féministes sont toutes radicalisées. Pas comme nos ancêtres, qui étaient de vraies féministes respectables

C'est le moment de vous rappeler que les suffragettes posaient des bombes, peut-être ?