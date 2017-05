8 étagères design à shopper chez Livingo

On a toujours besoin de rangements alors autant allier l'utile à l'agréable. On vous montre la sélection de nos étagères chouchous !

Vous connaissez Livingo ? Ce site regroupe les produits de décoration de dizaines de boutiques, idéal pour commander vos meubles en ligne sans avoir à arpenter tout internet ! Du coup, on s'y est plongé à notre tour et voici les 8 étagères qu'on verrait bien chez nous...

Celle d'au-dessus a l'air de se casser la binette, mais OUF, c'est fait exprès ! On a eu peur... N'empêche, elle fait carrément son petit effet !

On enchaîne par une étagère ronde. Certes, ce n'est pas assez grand pour ranger toute la collection de BD de chéribibi, mais ce n'est pas grave, on comptait plutôt poser de jolis bibelots nous...

On adore la version mobile de l'étagère. Parfaite pour réaménager une pièce à peu de frais. Il suffit de déplacer le meuble qui est sur roulettes !

Pour les petits espaces, on adore cette étagère au look usine factory. Elle peut agrémenter autant une cuisine, un salon qu'une chambre d'enfant, comme rangement à doudous par exemple.

Pour ceux qui aimaient le vintage avec une touche de modernité, cette étagère est parfaite. Un soupçon de couleur, des espaces clos et d'autres ouverts. Très élégante non ?

Pour ceux qui aiment jouer avec les classiques, cette étagère décalée sera la pièce du salon !

il faut garder une âme d'enfant. Alors quoi de plus chouette qu'une étagère maison dans sa maison ?

Voici une étagère parfaite pour délimiter deux espaces, sans perdre en luminosité (sauf si vous la remplissez avec tous les volumes de l'encyclopédie universelle...). On aère on a dit, on aère !