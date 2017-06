Astuces pour bien voyager au Japon

Comment faire pour optimiser au maximum ce voyage au Pays du Soleil Levant ? Voici les conseils de Japan lovers !

Pour beaucoup, effectuer un voyage au Japon est le rêve de toute une vie. Dépaysement total, culture opposée aux nôtres, villes gigantesques et mentalités si différentes. Un choc pour certains, une émerveillement pour le plus grand nombre… Nous allons essayer ici d’évoquer quelques points à prendre en compte pour préparer votre voyage !

Comment y aller ?

Si vous avez un budget illimité (félicitations), il existe des vols directs, par exemple avec Air France. Mais ce sont des vols généralement à plus de 1000 euros le trajet, de quoi mettre un coup à votre budget général.

Pour faire des économies, le mieux est de choisir des compagnies asiatiques ou du golf, qui proposent souvent des vols avec escales aux alentours de 500€ par trajet. Alors certes vous perdez quelques heures, mais dans certains cas ça peut aussi vous permettre de visiter un autre pays, une journée, en escale.

On vous recommande le site Internet Sky Scanner pour comparer tous les prix.

Comment dormir ?

Là aussi tout est une question de budget, on peut trouver des auberges de jeunesses aux alentours de 20€ la nuit, des chambres capsules pour 25/30€ (minuscules), mais aussi des hôtels plus traditionnels entre 50 et 100€. Les tarifs sont équivalents aux prix des hôtels dans une grande ville française.

A noter qu’il est tout à fait envisageable de réserver sa chambre sur place, sans passer par Internet. Beaucoup d’hôtels ne sont pas référencés sur les grands sites de réservation pour touristes étrangers.

Quel budget pour le Japon ?

Tout dépend de votre voyage, ce qui coûte le plus cher au Japon ce sont les transports, en particulier les voyages en train. Mais si vous vous limitez à quelque grand ville ça devrait aller. La nourriture est plutôt bon marché, surtout si vous faites le tour des vendeurs de rue. Les visites et les musées sont souvent gratuits, et ceux qui sont payants sont assez accessibles.

On mange quoi ?

Les vendeurs de rue évidemment, les noodles à quelques euros, les vrais sushis à la pièce qui vous feront fuir tous les japonais de France, mais aussi les fast food ou les lieux un peu plus hipsters. On trouve aussi des restaurants de très haute gastronomie au Japon, à des prix fous. En tester un peut être une expérience en soit.

Il existe évidemment des tas de petits guides pour smartphones très pratiques, comme mTrip par exemple. Mais on vous recommandera toujours d’embarquer avec vous un vrai guide papier. Le plus réputé et le plus complet, en particulier pour Tokyo, et le Lonely Planet.

On ramène quoi comme souvenirs ?

Déjà, on vous recommandera d’embarquer une valise relativement vide au départ, histoire de bien la remplir pour le retour ! Et sinon, à ramener… Des Kit-Kat aux goûts chelous, des snacks improbables, du Whisky japonais, du thé vert japonais, des Bento, des moules à Bento, des peluches kawaii, de l’électronique, des strickers, des mangas originaux, des éventails, de l’origami, des cerfs-volants… Vous allez voir, vous allez en perdre la tête !

On se déplace comment ?

On a l’embarras du choix à Tokyo ! Une fois encore le train est hors de prix, mais il existe des Rail Pass qui peuvent vous permettre de faire quelques économies si vous veniez à avoir besoin de faire beaucoup de trajets.

Comme en France il existe toujours des équivalents en car pour la plupart des longs trajets, et ils sont très économiques, mais très longs, à privilégier si vous avez beaucoup de temps devant vous.

Les métro sont fréquents, et la marche à pieds est toujours recommandée pour se perdre un peu dans les petites rues, même si certaines rues comme Tokyo sont absolument gigantesques… On évitera les Taxi qui valent aussi une petite fortune.

Quelques astuces.

On récupère un domino 4G/LTE à l’aéroport pour avoir du Wifi pendant tout son voyage. On essaye de profiter d’un après midi dans un bain japonais Onsen, on fait un saut dans un Love Hotel si on est en couple. On fait ses courses alimentaires après 20h pour avoir d’importantes réductions, on visite les boutiques d’occasion pour faire son shopping, elles sont gigantesques ! Et surtout, surtout, on fait des millions de photos pendant tout son voyage, pour garder un maximum de souvenirs !

Et vous, quelles sont vos meilleurs astuces pour réussir votre voyage au Japon ?