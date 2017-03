Atteinte de vitiligo, cette jeune femme transforme son corps en œuvre d’art

Les photos que cette jeune femme a postées sur Instagram font le tour de la planète. Et pour cause : elles sont absolument bouleversantes !

Voici la dernière photo qu’ Ash Soto a diffusée sur les réseaux sociaux. Elle est accompagnée d’un commentaire qui nous invite tous à combattre les propos dévalorisants, quels qu’ils soient, et qui nous rappelle combien chacun d’entre nous a de la valeur et mérite de s’aimer. Un message rempli d’humanisme positif de la part de cette jeune femme atteinte de vitiligo !

C’est à 12 ans qu’Ash Soto apprend qu’elle est affectée de vitiligo. Elle n’a alors aucune idée de ce qu’est la maladie, ni de ce que sera son évolution. Le vitiligo est une pathologie qui n’est pas douloureuse, mais a pour principal effet de générer des tâches de dépigmentation de la peau. Celle-ci devient alors plus sensible aux UV et doit être protégée particulièrement. Au départ c’est une toute petite tâche sur son cou qui l’a étonnée. Ash est alors une jeune fille extravertie qui aime les plages de sa Floride. Mais, au fur et à mesure que les tâches apparaissent, Ash se sent ridiculisée. Elle se souvient même d’un épisode particulièrement terrible quand une petite fille lui a demandé si elle s’était douchée avec de l’eau de Javel. Elle a alors tellement honte qu’elle se renferme sur elle-même et ne se montre plus. Elle devient anxieuse et dépressive.

Au sortir de l’adolescence, Ash décide de se donner de petits défis pour se montrer à nouveau, comme porter des manches courtes. Sous le nom de @radiantbambi, elle ouvre un compte Instagram où elle commence par publier des photos d’elle maquillée. Puis en mai 2016 elle poste ses premières photos montrant son corps. Elle écrit alors : « Si on dit que le corps est une toile, le mien est peint d’une façon différente. » Son souhait est alors d’inciter toutes les filles à se sentir bien dans leur corps parce que magnifiques et uniques. Elle-même est en pleine acceptation de sa peau singulière et en est fière.

Plus récemment, Ash a eu l’idée de souligner les contours des taches de son corps d’un trait de marqueur noir et là voilà transformée en carte de monde ! Elle expérimente ensuite d’autres couleurs de contour, puis se peint le corps. A 22 ans, son corps est devenu la matière première de son art et s’en trouve magnifié ! Le résultat est absolument bluffant !

Avant elle, la mannequin canadienne Chantelle Brown-Young a montré son corps atteint par le vitiligo au grand public. C’est à 17 ans qu’elle est repérée par ses photos sur Instagram et fait ses premiers pas dans le mannequinat. Deux ans plus tard, en 2015, elle est l’égérie de Desigual. Souvenez-vous de ces photos colorées et festives, à l’image de la marque !

C’est une autre mannequin, Breanne Rice, qui a révélé en juillet 2016 (donc quelques mois après les publications d’Ash Soto), qu’elle souffrait elle aussi de vitiligo. Une maladie qu’elle camouflait jusqu’alors sous un maquillage soigné…

Ces femmes ont fait la preuve d’un grand courage pour exposer ainsi leur différence aux yeux de tous. Et on ne peut que les admirer ! Leur message est unanime : aimons-nous tels que nous sommes !