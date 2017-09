Au secours, Instagram me donne des complexes !

A force de voir toutes ses filles "parfaites" sur les réseaux sociaux, j'ai du mal avec mon reflet dans le miroir. Et si on apprenait à relativiser ?

Instagram est un endroit étrange. Si c'est là que le mouvement body-posi s'est développé, et si l'on y trouve de plus en plus de personnes qui prônent l'acceptation de soi, c'est aussi un lieu qui a tendance à développer des complexes. La faute aux hashtags et aux publications suggérées, qui nous montrent des hommes et des femmes aux physiques "parfait", c'est-à-dire qui correspondent aux standards de la société.

Pas facile de ne pas complexer quand, en boucle, on voit des corps fins, musclés, des femmes aux cheveux brillants et bien coiffés, à la peau lisse et nette… Bref, Instagram est un endroit où "perfection" semble être, pour beaucoup, le maître-mot.

Mais attention à ne pas vous laisser avoir. Car comme bien souvent, la perfection a un prix, et ça, de plus en plus de personnes tentent de le dénoncer. Car après tout, ce n'est pas difficile d'avoir l'air musclé avec le bon éclairage, la bonne pose, la bonne tenue (cf cet article d'une star de fitness qui montre que selon les angles, son nom n'a pas la même allure). Quant à la peau parfaite des gourous de la beauté, elle est souvent due à une bonne couche de maquillage (ce qui n'est pas une tare : chacun fait ce qu'il veut pour se sentir bien dans sa peau), mais aussi à un éclairage professionnel, et bien entendu : des retouches.

Eh oui : sur Instagram, les photos sont bien souvent retouchées. Les silhouettes subtilement affinées, les fesses et les seins redessinés, le blanc des yeux et des dents amplifié, les rides, boutons et rougeurs gommés… Et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, Instagram nous file des complexes quand on voit les personnes en apparence "parfaites" qui s'y trouvent. Mais il ne faut pas oublier que la perfection est subjective, et que si elle est due à des filtres et des retouches, elle n'est pas si parfaite que ça…