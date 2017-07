Au secours, j'ai le syndrome du lundi matin !

Du mal à vous endormir le dimanche soir ? Une sensation de stress à l'idée de devoir aller bosser le lendemain ? Attention, vous souffrez peut-être du syndrome du lundi matin.

Le dimanche soir, c'est toujours la même chose. On a le blues, on se demande où a bien pu passer notre weekend, et pourquoi, pourquoi doit-on déjà retourner au travail le lendemain matin. Personne n'aime le dimanche soir, moment le plus déprimant de la semaine. Mais pour certains, la situation va bien au-delà d'une simple baisse de morale.

Le site d'emploi Monster a réalisé une étude, qui dévoile que 61% des salariés sont particulièrement stressés le dimanche soir. Un stress qui leur crée une boule au ventre, et peut même provoquer des insomnies, tellement elles redoutent de retourner travailler le lendemain matin ! Ces personnes regrettent la coupure "trop nette" entre la détente du weekend et la reprise du travail. Elles ont tendance à concevoir la semaine comme une période où l'amusement est interdit. Et, généralement, elles ont l'impression que la dose de travail à affronter au cours de la semaine à venir est tout simplement insurmontable.

C'est votre cas ? Peut-être est-il temps de vous remettre en question. Votre problème pourrait bien venir d'un manque d'organisation. Essayez donc de faire une to-do list de ce que vous devez réaliser au cours de la semaine. On parie que, une fois étalé sur 5 jours, cela vous paraîtra moins insurmontable ?

A moins bien sûr que le problème tienne du fait que votre patron vous donne trop de travail. Dans ce cas là, il est essentiel d'avoir une conversation avec lui pour mettre les choses au point, et revoir vos objectifs. Enfin, si vraiment, vraiment, vous redoutez l'idée d'aller travailler tous les matins, il est peut-être temps de changer de job, tout simplement…

