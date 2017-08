Avec cette application, vous n'oublierez plus jamais votre pilule !

Toutes les femmes qui prennent un contraceptif au quotidien le savent : il n'y a rien de plus stressant que de zapper sa pilule.

Tous les jours, c'est le même rituel pour les femmes qui prennent la pilule. A heure fixe, on avale le petit comprimé. Certains le prennent au réveil, au moment du déjeuner, juste avant de se coucher. D'autres se fixent une alarme, celle que toutes les filles reconnaissent. Mais dès que l'on en oublie une, ou que l'on décale la prise de quelques heures, c'est la panique.

On se pose alors 10 000 questions : est-ce que je risque de tomber enceinte ? Mes règles vont-elles être décalées ? Et puis c'était quand, déjà, mon dernier rapport à risque ?

Pour nous permettre de nous déstresser un petit peu, le Planning Familial a eu la bonne idée d'élaborer une toute nouvelle application, pour nous aider à mieux gérer la prise de notre pilule. Baptisée Pill'Oops, cette appli devrait décidément être sur le téléphone de toutes les femmes, puisqu'elle assure le suivi de notre prise de contraceptif. Mieux : en fonction de la période du mois à laquelle on commence une nouvelle plaquette, de la date de nos règles et de l'horaire auquel on prend le comprimé, le programme, malin, évalue les risques à notre place.

Au moment de l'installation, il suffit de répondre à quelques questions : quel type de pilule on prend, si on la prend en continu ou non, la durée habituelle de vos règles… Une fois les données rentrées, l'appli génère un calendrier. Au quotidien, il suffit de cocher pour dire si l'on a bien pris sa pilule ou non. Le petit plus ? La possibilité de régler une alarme quotidienne, et un petit message qui s'affiche si l'on a oublié d'avaler le comprimé. Avec ça, plus de risque de se tromper !