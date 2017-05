Axel Arigato : la chaussure multiculturelle

Découvrez la Clean 90 zip sneaker d’Axel Arigato. Vous allez craquer …

Axel Arigato est une marque très récente qui a été lancée en juin 2014.

Leur objectif ? Dégager une identité unique au travers de leur style tout en ayant des prix relativement abordables pour un positionnement haut de gamme.

Et c’est pari tenu ! La marque a en effet une identité assez singulière … Une maison suédoise, un esprit japonais pour une fabrication au Portugal avec des produits italiens. Rien de plus atypique !

Le style est épuré, branché et casual. La marque utilise les semelles Margom qui sont fabriqués dans une petite entreprise familiale en Italie. Initialement destinées pour des chaussures haut de gamme telles que Balenciage ou Lanvin, le choix d’Axel Arigato d’opter pour des semelles Margom nous démontre bel et bien sa volonté de nous proposer un produit "high quality". En ce sens le cuir suédé utilisé par la marque est lui aussi originaire d’Italie. Doux et raffiné, il témoigne d’un véritable gage de qualité. Enfin, on notera la doublure cuivré à l’intérieur des sneakers. Un détail appréciable qui jouera assurément sur votre confort.

Il faudra tout de même compter au minimum 175 euros pour s’offrir une de ses merveilles. Mais croyez-moi, niveau rapport qualité/prix, vous trouverez difficilement mieux !

Restons fauchées mais bien chaussées !