Bienvenue dans le carnet de dessin de Visoth Kakvei !

Le jeune artiste Visoth Kakvei maîtrise l’art du Doodle et compose des dessins fascinants.

« Vous êtes maintenant dans mon carnet à dessin. Attention : vous serez peut-être pris de vertige si vous le regardez trop longtemps ! » Tel est l’avertissement que lance l’artiste Visoth Kakvei en commentaire de sa toute dernière vidéo. Et pour cause : elle est réellement hypnotique ! On y pénètre dans un tunnel de feuillage qui semble ne jamais prendre fin…

D’origine cambodgienne, ce jeune américain du Maine s’est fait une spécialité de dessiner des pages entières de doodles aux effets surprenants. Les doodles, ce sont ces petits dessins simplistes que l’on peut faire un peu machinalement. En anglais, doodle signifie d’ailleurs gribouiller. Quand vous recouvrez votre carnet de dessins graphiques (ou non) pendant les réunions, vous faites des doodles. Ils ont la particularité de procurer détente et concentration, de mobiliser la créativité et d’améliorer le lâcher-prise. On aurait tort de s’en priver !

Que ce soit sur les murs des villes façon street art ou dans l’intimité des carnets à dessin, le doodle est pour certains graphistes un art à part entière. Beaucoup composent des combinaisons qui peuvent tout autant être abstraites que concrètes, mêlant symboles, formes géométriques, éléments végétaux ou animaux, lettres, chiffres… Le plus souvent, les dessins sont réalisés au feutre noir, mais certains artistes aiment y ajouter des couleurs.

Visoth Kakvei est un jeune designer graphique de 27 ans et ses doodles sont absolument bluffants ! Il aime dessiner à main levée des motifs inspirés par la nature. Il lui arrive parfois d’améliorer numériquement certaines de ses créations pour renforcer les effets 3D. On a alors l’impression que le dessin sort littéralement de la page pour prendre son envol ! En tant qu’observateur, c’est plutôt amusant de chercher à distinguer le travail initial sur le papier des ajouts numériques.

Sur Instagram, Visoth Kakvei a déjà plus de 870 000 admirateurs. Chacun de ses posts est gratifié d’un commentaire plein d’humour. Allez faire une petit tour sur sa page : elle vaut vraiment le détour ! En plus de vous émerveiller, vous y trouverez certainement l’inspiration pour vos prochains moments de griffonnage plaisir !

How I see my pen or pencil when I draw. #original #art #Visothkakvei Une publication partagée par Visothkakvei (@visothkakvei) le 13 Nov. 2016 à 8h31 PST

Hand-drawn and 3D-like #original #art #visothkakvei Une publication partagée par Visothkakvei (@visothkakvei) le 2 Nov. 2016 à 5h15 PDT

Awaken #original #art #visothkakvei Une publication partagée par Visothkakvei (@visothkakvei) le 16 Mai 2017 à 4h03 PDT

Don't stare at this too long. Afraid that you'd get hypnotized and jump in. Thanks to Pete Motion for the animation. And special thanks everyone for the huge support. Une publication partagée par Visothkakvei (@visothkakvei) le 3 Juin 2017 à 4h25 PDT