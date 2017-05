Breaking Bad, on en reparle ?

Un petit coup de nostalgie qui va vous donner envie de redécouvrir la série !

Le premier épisode diffusé remonte au 20 janvier 2008 sur AMC. La série aux allures de thriller avait rencontré un franc succès qui n’avait cessé de s’agrandir au fil des saisons. En général, une série voit ses audiences diminuer au fil des épisodes mais Breaking Bad qui avait attiré 1,41 million de curieux dans ses débuts en a au final attiré plus de 10 millions lors de sa saison finale en 2013.

Son arrivée sur Netflix permettra par la suite a beaucoup de découvrir ou redécouvrir la série détentrice de nombreuses récompenses (15 Emmy Awards)

Mais parlons et parlons bien !

La singularité de cette série est l’attachement au personnage. L’atmosphère met du temps à s’installer et la première saison s’avère particulièrement lente. Vince Gilligan nous laisse le temps de cerner les personnages, de capter leurs motivations, leurs défaillances, leurs points faibles. Il nous laisse le temps de nous y attacher au travers de scène particulièrement touchantes et parfois sombres…

Bon, n’oublions pas que Walter White, notre prof de chimie un peu sur la touche qui se lance dans la préparation de meth pure a un cancer du poumon en phase terminale… L’ambiance ne peut donc être que lugubre et les chances de « happy end » sont en perspectives assez minces… L’environnement pesant ressenti dans la série nous rend nerveux. Notre anti-héros chimiste qui se métamorphose au fil des saisons passant du gentil père de famille au gentil père de famille plutôt bad boy en affaire nous fait carrément chavirer ! Une véritable évolution qui sera perceptible chez chacun des personnages. Parfois ils nous énervent et parfois on les adore ! Et c’est précisément cette ascension émotionnelle géniale qui est propre à la série.

Pour Les Inrocks, « la création de Vince Gilligan restera la grande série charnière des années 2000-2010 ». Nous voilà en 2017 et Breaking Bad est dorénavant considéré comme une série culte…