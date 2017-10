C'est décidé : je déménage à l'étranger !

Le temps de quelques semaines, je pars à l'aventure. Un beau projet qui promet de me faire faire de sacrées découvertes !

Depuis toujours, j'ai une véritable passion pour les voyages. Et quand j'ai un coup de coeur pour une ville, je n'en démords pas. C'est peut-être la raison pour laquelle je connais mieux Londres que Paris, même si je vis dans la capitale depuis des années. Mon dernier coup de coeur en date ? New York. Cette ambiance, cette vie rêvée que l'on découvre dans les films et les séries...

A force d'y faire des allers-retours, pour le boulot comme pour le plaisir, je me suis dit : et si j'allais m'y installer ? Pas facile de partir vivre aux USA sans carte verte. Quitter mon boulot ? Trop compliqué et trop risqué pour tenter le tout pour le tout. J'ai donc décidé de tenter l'expérience sur quelques semaines. L'objectif ? Déjà, voir si je suis capable de survivre loin de ma famille et de mes amis. Voir si j'arrive à m'habituer à un pays qui n'est pas le mien, sans repères, sans rien.

La résolution, le billet d'avion et le logement sont donc réservés. Mon amoureux et moi partons pendant 5 semaines à New York. L'objectif ? Vivre comme de vrais américains, en continuant à travailler à distance (pratique, quand on est freelance), afin de voir si ça nous branche. Et si c'est le cas, qui sait... Peut-être que la loterie pour la Green Card sera de notre côté !

A dans quelques semaines pour le bilan de cette petite aventure ?