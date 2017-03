Ce petit garçon change de coupe pour ressembler à son ami

Cette adorable histoire est la preuve qu'aimer son prochain sans préjugé est en chacun de nous

Voici le message posté par une maman américaine qui fait actuellement le tour de la planète tellement il émeut les gens :

"Ce matin, Jax et moi discutions de ses cheveux. Je lui disais qu'il avait besoin d'une coupe et qu'on irait ce WE. Il m'a répondu qu'il voulait avoir les cheveux tondus très courts pour ressembler à son ami Reddy.

Il m'a dit qu'il était impatient de retourner à l'école lundi avec ses cheveux comme ceux de Reddy parce qu'ainsi sa maîtresse ne serait pas capable de les différencier. Il pensait que ce serait trop drôle de faire une telle blague à sa maîtresse grâce à sa nouvelle coupe de cheveux.

Voici une photo de Jax et Reddy à Noël. Je suis sûre que vous pouvez tous voir la ressemblance.

Si ceci n'est pas la preuve que la haine et les préjugés sont des choses enseignées, je ne sais pas ce que c'est. La seule différence que Jax voit entre eux deux, c'est sa coupe de cheveux."

Attendrie, la maman s'est exécutée. Et lundi, Jax s'est rendu à l'école avec la même coupe de cheveux que son super copain.

C'est la maîtresse qui a du être surprise ! On adore le sourire de ces deux-là !

La planète entière est sous le charme de ce petit garçon et le message orinal de sa maman croule sous les commentaires élogieux et positifs : « Quelle jolie histoire et quelle jolie photo », « Superbe. J'espère que ce message traversera les générations », « Vous avez un garçon incroyable. Bravo à vous ! » !

Des histoires comme celles-ci, on en souhaite tous les jours !