Ce soir on se couche moins bêtes ! #4

J’ai l’habitude de me poser de questions abstraites, de passer des heures à lire des pages Wikipédia sur lesquelles personne n’a jamais mis un pied (ou un œil !) Du coup, j’ai décidé de vous partager un peu de ce que j’apprends…

Chaque semaine, je vous propose de revenir sur trois points (anecdotes, événements, bouleversements, histoires...) culturels, historiques, sociétaux ou encore scientifiques afin que vous vous couchiez moins bêtes (ou que vous brillez en société mais ça c'est votre affaire).

Changement de siècle (et de millénaire !)

Si on vous pose cette question, tâchez d’y réfléchir deux fois avant de répondre. Quand s’achève le XXème siècle ? On aurait tendance à répondre machinalement le 31 décembre 1999, la veille de l’entrée dans le second millénaire. Et pourtant… Jésus est né le 25 décembre de l’an I et non de l’an 0. Et notre calendrier se base sur sa naissance. Ce qui veut dire que le 1er siècle s’achève le 31 décembre 100 et ainsi de suite pour chaque siècle. Logique n’est-ce pas? Et pourtant combien d’entre-vous auront répondu à côté? ;)

Tout ce qui brille

Le saviez-vous ? Aucun bijou en or n’excède 24 carats. Mais les carats, c’est quoi au juste ? En bijouterie (à ne pas confondre avec le carat de la joaillerie) le carat est une mesure de pureté de métaux précieux tels que l'or. Il indique la quantité de métal précieux présente par rapport à celle d’un métal de base dans un alliage. En clair, combien d’or pur est présent dans le bijou. Cette quantité s’exprime en 24ème du poids. Ainsi, un bijou en or 24 carats est un bijou en or pur. Tandis que un bijou en or 12 carats n’en contient que la moitié.

À la pêche aux tortues

Les Remora sont des poissons dont le corps est allongé, et dépourvu de nageoire dorsale sur la moitié antérieure du corps, celle-ci étant transformée en une ventouse formée de plusieurs lamelles transversales. Ce poisson des mers tropicales est utilisé depuis des siècles pour pêcher la tortue ! Les pêcheurs accrochent une corde à la queue du poisson et attendent qu’il se colle à une tortue sous l’eau. Une fois collé, il n’y a plus qu’à remonter les deux à la surface. Ingénieux !

On a envie de lui faire des bisous, non ?

À la semaine prochaine pour plus de questions encore !