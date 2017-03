Ces adorables succulentes en forme de lapin font le buzz

Certains voient des petits lapins, d'autres des doigts qui font le signe Peace... Mais tout le monde s'accorde à trouver cette plante super mignonne.

Le buzz est parti du Japon, quand un utilisateur de Twitter (@celely1128) a publié une photo de cette succulente. Aussitôt, les commentaires ont afflué, rivalisant de compliments...

"On dirait vraiment des lapins !"

"Ils ne font pas simplement un signe de paix, ils font un double signe de paix, ce qui les rend encore plus mignons !"

"Je ne peux pas croire qu'une plante comme celle-ci existe !"

"J'en veux un..."

"Oh mon Dieu, difficile de trouver une plante plus mignonne !"

Il faut dire que quand Dame nature est aussi "kawaii", difficile de résister. Le véritable nom de cette plante est Monilaria obconica. Et pendant sa phase de croissance, la plante développe deux petites oreilles qui poussent jusqu'à ce que des fleurs apparaissent. On vous laisse apprécier à votre tour !

Vous aimez ? Vous en avez chez vous ?

Ok just saw these this morning in an article about these adorable little succulents from Japan....I've got to find them! #monilariaobconica

✌️✌️✌️✌️#rabbit #monilaria #monilariaobconica