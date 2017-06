Ces choses que je voudrais dire à mon papa pour la fête des pères

Une fille à papa, moi ? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler.

On dit souvent que les petites filles sont plus proches de leur père, une histoire de complexe d'Oedipe. En grandissant, il paraît qu'elles s'éloignent. Pas moi. Mon père a toujours été mon héros, et plus les années passent, plus je me rends compte d'à quel point ma vie serait différente sans lui. Petite déclaration d'amour, si tu me lis…

Merci de m'avoir remise dans le droit chemin

Tu m'as mis un bon coup de pied aux fesses quand j'ai commencé à faire n'importe quoi au lycée, et mine de rien, ça m'a remis les idées en place, même si je t'en ai voulu sur le coup.

Merci de m'avoir accueilli chez toi

Quitter Lyon et monter à Paris pour mes études n'a pas été facile, mais ça aurait été impossible si tu ne m'avais pas accueillie à bras ouverts.

Merci de m'avoir fait confiance

Au point d'investir de l'argent dans des études qui coûtent cher, et d'investir encore pour m'aider à lancer ma boîte.

Merci de m'avoir toujours rattrapée

Quand ça n'allait pas au bureau, quand je me suis fait jeter dehors, à chaque fois que j'ai besoin d'un refuge ou d'un conseil, je peux toujours compter sur toi.

Merci de me pousser à réussir

Si j'ai autant de succès dans ma vie professionnelle, c'est parce que j'ai bien trop peur de te décevoir pour ne pas donner le meilleur.

Je sais qu'on ne se le dit pas souvent. Mais je t'aime Papa. Tu es tout pour moi (et je sais que tu me lis, et donc que tu liras ça).