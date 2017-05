Ces héroïnes de séries qui m'ont inspirée

Il paraît que je regarde beaucoup (trop) de séries. Mais si j'aime tant ça, c'est parce que les personnages féminins sont de véritables sources d'inspiration.

Petite, on me disait que regarder trop la télé était mauvais pour la santé. Pourtant, certains personnages ont toujours eu le don de m'inspirer, en particulier dans les séries. Ces femmes, fictives, ont (un peu) fait de moi ce que je suis aujourd'hui.

Buffy, de Buffy contre les Vampires

Ma première héroïne ? C'est elle. Cette petite blonde ultra badass qui casse la gueule de tous les méchants vampires m'a réconciliée avec la tv, et prouvé que les femmes n'avaient pas besoin d'un homme pour s'en sortir. Bye bye, le prince charmant et le chevalier servant !

Veronica Mars, de Veronica Mars

Veronica Mars, c'est moi, ou presque. C'est sa façon de mener des enquêtes, de s'engager, de se battre pour les autres qui m'a donné envie de devenir journaliste, et de lutter pour mes idées. Badass, Veronica !

Blair Waldorf, de Gossip Girl

Quoi ? L'abjecte Queen B ? Eh bien oui. Là où vous voyez une pimbêche, je vois une femme forte, avec des défauts, certes, mais qui s'est battue pour avoir ce qu'elle voulait, et a refusé de renoncer à ses rêves pour un homme. Une âme de leader et un look d'enfer ? Je valide.

Christina Yang, de Grey's Anatomy

Vous préférez peut-être Meredith Grey, mais pour moi, la vraie star de Grey's Anatomy est Christina Yang. Véritable requin, prête à tout pour réussir, mais aussi toujours là pour soutenir ses amis, elle est tout simplement géniale, intelligente, prodigieuse.

Sansa Stark, de Game of Thrones

De jeune fille en détresse et véritable victime, Sansa a su reprendre sa vie en main et devenir une femme forte. Plutôt inspirant, non ?