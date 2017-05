Ces personnalités qui en ont marre des retouches Photoshop !

La perfection n'existe pas -même si certaines s'en rapprochent- et pourtant c'est ce qu'on essaye de nous faire croire !

Notre société nous conditionne et fait en sorte qu'on ait toutes le même idéal : le corps parfait et la silhouette svelte. Et avec des photos toujours plus retouchées dévoilant des femmes sans imperfections, il est devenu parfois difficile de s'assumer complètement. Mais des célébrités en ont elles aussi marre et le font savoir !

1- Kate Winslet

L'actrice a accepté d'être l'égérie de la marque Lancôme à condition que son visage ne soit pas retouché sur les photos de la campagne publicitaire.

She's 41 years young and fighting more than ever for her charity. For Kate Winslet, age is no limit. The more she lives, the younger she looks and feels. What makes you feel young and alive? #Lancome #Génifique #Serum #TheMoreLiveTheYoungerIAm Une publication partagée par Lancôme Official (@lancomeofficial) le 2 Févr. 2017 à 13h53 PST

« Je veux dire la vérité sur qui je suis. Nous sommes responsables de l’image que nous donnons aux jeune femmes. »

2- Amy Shumer

Ce n'est pas nouveau, Amy S. est une lutteuse acharnée qui défend les rondeurs ! Une belle photo prise par Annie Leibovitz qui démontre son engagement...

« Belle, brut, forte, mince, grosse, un peu laide, un peu sexy, dégoûtante, impeccable, la femme. Merci Annie Leibovitz. »

3- Demi Lovato

Elle a posé nue pour la promotion de son nouveau single et ne cache pas ses formes ! Au contraire, elle les défend et en est fière, un jolie message passé qui va à l'encontre du culte de la maigreur !

If I had it my way I would take you down #BodySay Une publication partagée par Demi Lovato (@ddlovato) le 30 Juin 2016 à 19h02 PDT

« Je me sens belle nue »

4- Chissy Teigen

La mannequin anti-retouche nous offre de son côté une photo de ses jambes avec les marques de la vie : vergetures et petits bleus... Comme quoi on est toutes pareilles !

Bruises from bumping kitchen drawer handles for a week. Stretchies say hi! Une publication partagée par chrissy teigen (@chrissyteigen) le 12 Avril 2015 à 21h09 PDT

5- Gigi Hadid

Bon, on est d'accord c'est une bombe... Et pourtant, elle est elle aussi victime de Photoshop. Ses grains de beauté sont systématiquement effacés et elle en a marre !

Straight from the camera, throwback to shooting the new @seafollyaustralia campaign x Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 19 Juil. 2015 à 14h20 PDT

« Les grains de beauté, c’est ma beauté »