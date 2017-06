Ces petites choses qui me font aimer Londres

Depuis toujours, j'ai une vraie passion pour la capitale britannique.

Ah, Londres. Aussi loin que je m'en souvienne, cette ville m'a toujours fascinée. Et le jour où j'ai pu la découvrir pour la première fois (merci papa) a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Depuis, j'ai ce besoin d'y retourner continuellement, plusieurs fois par an, et chaque fois, avec le même bonheur. Pourquoi ? Tout simplement parce que…

1. A Londres, les gens sont gentils

Perdue dans la rue, à regarder une carte ? Un gentleman viendra vous orienter. Dans le métro ? Les gens laissent les passagers descendre avant de monter. Besoin de vous demander quelque chose dans la rue ? Ils disent "Please", "Thankyou" et "Darling". Bon sang, que ça fait du bien.

2. A Londres, les gens ne vous jugent pas

Une robe un peu courte ? Pas de problème. Un rouge à lèvres noir ? Whatever. Des cheveux colorés, des piercings, des tatouages ? Ils s'en moquent. A Londres, il y a un melting pot, et les gens ne s'arrêtent pas aux apparences pour déterminer ce que l'on vaut. Une attitude des plus saines !

3. On peut parler anglais

Pour certains, ça peut paraître ridicule, mais j'adooooore parler anglais. Et les Brits ont un accent tellement adorable que je pourrais les écouter pendant des heures.

4. Les petits dejs. Tout. Le. Temps

Londres est l'une de ces villes où l'on peut déguster un english breakfast à n'importe quelle heure de la journée. Des pancakes ? Du bacon ? Des oeufs brouillés ? Pas de problème. La plupart des diners et autres bars de la ville proposent des petits déjeuners de l'ouverture à la fermeture. Que du bonheur.

5. L'ambiance unique en son genre

Passer d'un quartier très élégant comme Notting Hill à quelque chose de plus punk comme Camden ? Croiser aussi bien des rockeurs que des personnes en costume, que des supporters de foot ? Londres n'a pas d'équivalent dans le monde. Et c'est ça que j'aime chez elle.