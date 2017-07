Cet artiste est peintre en lettres !

Connaissiez-vous ce métier ? Le peintre en lettres, c'est le monsieur qui dessine les si jolies enseignes de nos boutiques et restaurants !

François Morel, c'est son nom. Et depuis tout petit, il a toujours eu cette envie de tracer des lettres sur tous les supports possibles. Après des études d'arts appliqués, il a été graphiste pour des maisons de disques où il a fait moult création d’illustrations, de logos, etc. pour de grandes entreprises. Mais après 16 ans de bons et loyaux services, il a décidé de se lancer dans l'activité qui lui tenait à cœur viscéralement : peintre en lettres ! Et pour cela, il a bossé, s'est documenté, a rencontré des "anciens" du métier, fait des salons internationaux de "letterheads"... Rien ne lui est tombé tout cru dans la bouche ! Au contraire, il a dû se former majoritairement seul à la peinture d’enseignes en lisant les vieux livres et autres supports amassés pendant des années.

Depuis, sa société Morel Enseigne a travaillé pour des marques comme Guy Hoquet, Instagram, Le Camion qui fume, Juice Lab, Le comptoir américain, Mamagoto... François peint sur les murs, le bois, le bois gravé, les véhicules, les vitrines, etc.

On vous invite à le suivre sur Instagram où il montre ses réalisations et ses coups de coeur.