Cet été, on se met au yoga !

C'est l'été, on a le temps de prendre le temps donc pourquoi ne pas s'accorder un petit moment pour se faire du bien ?

C'est ce que je vais vous proposer chaque semaine avec une petite astuce sportive hebdomadaire. Le sport est évidemment ma passion mais je ne suis pas non plus une grande pro, alors pour m'aider à vous apporter les meilleurs conseils qui soient, je suis allée à la rencontre de TrainMe, une plateforme communautaire qui permet de prendre des cours de sport par de véritables coachs sportifs professionnels.

Pour débuter ces vacances sportives, je vous propose d'y aller doucement (je vous rassure, on aura l'occasion de mettre le turbo avec les astuces à venir). Nous allons donc commencer par reprendre le contrôle de notre corps et surtout de notre respiration. Elle est votre alliée pour une séance de sport réussie, alors quoi de mieux que le yoga pour se préparer au mieux ?

En effet, le yoga aide à travailler sa respiration et à se recentrer sur soi. Il ne faut pas croire que cette folie du yoga est un simple phénomène de mode, on ne le dit pas assez souvent mais une pratique régulière aide vraiment à se reconnecter avec soi-même, à son corps, son esprit mais aussi sa respiration. Eh oui, on prend conscience de son corps. En revanche, il ne faut pas croire que faire du yoga est juste une séance de méditation, le yoga peut être physique et surtout très dynamique puisque de nombreuses positions jouent sur le gainage. Le Yoga peut prendre toutefois différentes formes.

Petite astuce pour s'assurer de la réussite de sa séance, il est très important de terminer chacune d'elle par une partie de relaxation qui apporte une bonne dose de bien-être.

Pour vous aider à vous initier au yoga, voici 3 positions vont vous faire du bien :

1/ La position du Lotus :

Il suffit de se mettre simplement en tailleur, vous pouvez le faire où vous le souhaitez. Cette position permet de relâcher les tensions, ça fait du bien aux muscles et surtout au dos.

2/ L'enchaînement qui détend le dos :

On part en chien tête en bas, puis on enchaîne avec une planche et enfin chien tête en haut. Cette suite de mouvements permettra de détendre le dos.

3/ Le guerrier n°2 :

Cette position muscle les jambes, les abdominaux et les fessiers. Ça aide à trouver un sens d'équilibre et donc facilite la musculation et le gainage de votre corps. En tenant un peu cette position, vous sentirez que ça travaille un peu partout dans votre corps, elle est très complète. Le guerrier n°2 est accessible même aux débutants.

Il est évident que ces 3 positions ne sont que le début de la pratique.

Et messieurs, même si vous pensez ne pas être assez souples, sachez qu'on progresse plutôt vite.

Le yoga est accessible à tous, alors à quand votre tour ?