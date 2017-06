Chaleur : prenons soin de nos aînés

© The CW Network

Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à la chaleur de ces derniers jours. Voici quelques bons réflexes à adopter pour les soulager.

On se souvient tous de la canicule qui a fait une véritable hécatombe il y a quelques années. Cela a au moins eu le mérite de nous rappeler à quel point il était essentiel de prendre soin des personnes âgées lorsque la température grimpe. Avec le retour de l'été et la chaleur qui s'est installée depuis quelques jours en France, il est bon de rappeler quelques bons réflexes à adopter.

1. Vérifiez s'il y a des personnes âgées dans votre entourage

Vos grands-parents et arrières grands-parents, bien sûr, mais aussi d'éventuels voisins dont la famille n'habite pas à proximité et qui peuvent souffrir de la solitude. Rendez-leur visite, le temps de boire un thé glacé, de discuter… Bref, de s'assurer que tout va bien.

2. Rappelez-leur les consignes de sécurité

Pour se protéger des heures les plus chaudes de la chaleur, passez-les dans un endroit frais : cinéma, bibliothèque… Et surtout, évitez de sortir pendant les heures les plus chaudes ou de pratiquer des activités fatigantes : sport, jardinage, bricolage…

3. Fournissez-leur le nécessaire

Un ventilateur, un brumisateur, des glaçons dans le frigo, des bouteilles d'eau à foison… Tout ce qu'il faut pour rester au frais et hydraté.

4. Aidez-les à rester hydratés

Rappelez-leur de boire de l'eau à intervalles réguliers et n'hésitez pas à user de stratagèmes : glaces à l'eau, glace pilée, thé glacé, eau aromatisée…

En faisant tous des petits efforts, on peut protéger notre entourage !