Comment bien préparer un marathon en 12 points

Vous courez déjà un petit peu et vous vous dites parfois que faire un marathon, ça pourrait être bien sympa. Surtout quand vous en parlez avec vos amis qui en ont déjà fait plusieurs et vous motivent à faire de même.

Alors oui, pourquoi pas... Mais courir un marathon n’est pas tout à fait la même chose que de courir 6 kilomètres tous les dimanches, il va vous falloir vous préparer aussi bien physiquement que mentalement. On va vous donner une douzaine de petits conseils qui vous aideront à affronter au mieux la chose.

Patientez

Ne vous fixez pas une date trop proche. Vous dire que vous allez courir le marathon qui aura lieu dans trois mois dans votre ville est une mauvaise idée, vous risquez de bacler votre préparation. Fixez-vous un objectif à long terme, avec au moins 8 à 10 mois de préparation.

Choisissez un lieu proche de chez vous

Courir le marathon de New York est un rêve pour beaucoup, mais une mauvaise idée pour débuter. Les voyages sont fatigants, les changements d’habitude aussi. Choisissez un lieu proche de chez vous. Vous irez faire des marathons exotiques l’année suivante :-)

Entraînez-vous

Ca semble évident, mais il va falloir vous entraîner. Il existe de nombreux programmes d’entrainement au marathon sur Internet, le tout étant de choisir celui qui vous convient le mieux, à la fois par rapport à votre planning pro et perso, mais aussi à votre condition physique.

Allez à la salle

Un peu de cardio et un peu de musculation vous aideront à renforcer votre condition physique générale, ainsi que votre endurance. N’hésitez pas à ne pas tout miser sur la course. Nager un peu vous aidera aussi à améliorer votre endurance.

Y aller progressivement

Ne vous dégoûtez pas de l’effort dès les premières semaines, débutez tout doucement avec des sorties courtes et lentes. Plus progressive sera votre progression, plus efficace elle sera.

Soignez votre équipement

Et en premier lieu, vos chaussures. Faites en sorte d’avoir une paire que vous garderez pendant toute votre phase d’entrainement, jusqu’au jour-J. Changer de paire 15 jours avant n’est vraiment pas une bonne idée.

Ecoutez votre corps

On adore les petites applications d’entrainement sur téléphone et sur nos montre connectées, mais c’est votre corps qu’il va falloir écouter, et sur des longues sorties, on sait que garder un oeil sur son téléphone ou sa montre tout le long de la course n’aide absolument pas.

Adaptez votre alimentation

Fuyez le gras, ainsi que les aliments trop sucrés pendant toute votre phase de préparation. Privilégiez les sucres lents avant vos longue sorties, et ne vous surchargez jamais de nourriture, au risque d’exiger de votre corps des efforts de digestion, alors qu’on préfèrerait qu’il concentre ses efforts dans vos jambes.

Courrez accompagné

Ca n’a rien d’obligatoire, mais si vous avez tendance à vous ennuyer pendant vos séances, courir accompagné peut aider, en plus d'être extrêmement motivant.

Récupérez

Après une longue sortie, passez quelques jours à ne rien faire, votre corps doit se reposer, en particulier 15 jours avant le marathon. Ne forcez jamais si vous vous sentez fatigué ou malade. La récupération est réellement aussi importante que l’entrainement intensif.

Dormez

Avant chaque sortie longue, dormez correctement. Pas plus de 8 heures, et pas moins de 6h. On veillera évidement à particulièrement suivre ce conseil la semaine en cours de votre marathon.

Enlevez-vous la pression !

Vous vous en fichez de votre premier temps ok ? L’important c’est d’aller au bout, et de vous dire que tout ça, c’est avant tout du fun. PAS DE PRESSION.

Et vous, quels sont vos meilleurs conseils pour finir un marathon ? Racontez-nous tout !