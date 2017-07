Comment lutter naturellement contre les odeurs de transpiration ?

Si la transpiration en elle-même ne sent pas mauvais, en macérant dans les plis de la peau, elle finit par prendre une odeur désagréable, à cause de la prolifération des bactéries. Heureusement, on peut lutter contre ce phénomène.

La transpiration est un phénomène naturel, essentiel à notre corps pour éviter les coups de chaud. Seulement voilà, la transpiration favorise la prolifération des bactéries, qui elles, sont responsables des mauvaises odeurs. Vous n'avez pas envie d'utiliser un anti-transpirant au quotidien, et les déodorants classiques ne vous séduisent pas non plus ? Sachez qu'il existe des remèdes naturels qui fonctionnent tout aussi bien ! 1. Le talc Grâce à ses propriétés absorbantes, le talc va venir jouer les éponges pour éviter la transpiration excessive. Et qui dit zéro humidité, dit également zéro odeur ! Simple, pratique, il suffit d'en saupoudrer un peu sur nos aisselles, nos pieds, et les zones où l'on a tendance à transpirer. 2. L'huile de coco Décidément bonne à tout faire, l'huile de coco est riche en acide laurique, qui permet de lutter contre les mauvaises odeurs. Elle laisse également un délicat parfum sur la peau : parfait pour celles qui aiment les odeurs sucrées. 3. Le bicarbonate de soude Grâce à sa nature alcaline, le bicarbonate de soude rééquilibre le pH de la peau, annulant l'acidité de la transpiration. Cela permet non seulement de limiter la transpiration excessive, mais aussi de supprimer les odeurs. Aussi efficace sur les aisselles que dans les chaussures pour éviter les odeurs de pieds. 4. La sauge Riche en vertus astringentes, antibactériennes et antifongiques, cette plante aide à lutter contre les mauvaises odeurs de transpiration. Pour l'utiliser, c'est simple : il suffit de faire sécher les feuilles, de les réduire en poudre, et de frotter le tout sur les zones concernées. > Et vous, quelles sont vos astuces pour lutter contre les odeurs de transpiration ?