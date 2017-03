Comment prendre un chocolat chez Angelina sans faire la queue

Depuis quelques années, une des attractions à la mode à Paris est d’aller boire un chocolat chez Angelina.

Si vous n’êtes pas habitué à la capitale, Angelina est un salon de thé parisien fondé au siècle dernier, réputé pour ses pâtisseries et son célèbre chocolat chaud, à la texture et au goût si particuliers, et identifiables entre tous.

Il y a plusieurs adresses d’Angelina à Paris, aux Tuileries, au musée du Luxembourg, rue du Bac, toujours des adresses prestigieuses qui rendent ces lieux particulièrement attractifs pour les touristes, et c’est là que le bas blesse. La popularité de ces lieux rendent l’expérience parfois assez pénible, avec parfois plus d’une heure de queue pour simplement boire un chocolat et profiter de la décoration style « Belle époque » des lieux. Beaucoup laissent tomber, et finissent par boire un chocolat bien plus insipide dans une des brasseries classiques aux alentours.

Mais comment faire du coup si on y tient vraiment ?

Et bien on saute dans le métro, on prend la ligne 1, et on descend à Porte Maillot !

Non seulement l’endroit est intéressant d’un point de vue touristique, car proche de l’Arc de Triomphe et du jardin d’acclimatation, mais en plus, en pénétrant dans le palais des congrès, vous trouverez un Angelia qui est littéralement vide les 3/4 du temps.

Comme beaucoup d’enseignes présentes à l’intérieur du Palais des congrès, celles-ci sont surtout là pour le prestige, et prises d’assaut lors des conférences ou des expositions, et encore, uniquement pendant les pauses.

Résultat des courses, vous allez pouvoir y trouver une place assise sans problème, sans faire la queue, et profiter de la décoration et des Chocalat, sans attendre.