Comment satisfaire une envie pressante sans payer les toilettes publiques ?

Vous allez me dire que c’est un peu improbable comme article, et pourtant ça répond à une problématique qu’on rencontre tous régulièrement, comme trouver des toilettes gratuits quand on en est en vadrouille en ville ? Qui plus est dans une ville qu’on ne connait pas.

C’est d’ailleurs un problème très français, un des rares pays avec si peu de toilettes publics (quand ils fonctionnent), et surtout des toilettes payants ici et là, sans qu’on comprenne bien pourquoi. Les gens qui ont visité les USA ou la Corée le savent, on trouve des toilettes assez facilement, gratuites, et parfaitement identifiées. En France quelle galère, même les toilettes des gares sont devenues payantes...

Alors on fait quoi ? Et bien on garde en tête trois bons réflexes pour trouver rapidement des toilettes gratuits :

1- Les hôtels.

Et oui, la plupart des hôtels en France, dès qu’ils ont 2 ou 3 étoiles, proposent des toilettes dans leur hall. Théoriquement réservé aux clients, rien ne vous empêche d’y faire un saut en cas d’envie pressante. La plupart des hôteliers n’y voient d’ailleurs pas d’inconvénient, au contraire des restaurateurs.

2- Les bâtiments de service public.

La plupart des bâtiments publics, que ça soit pour les impôts, les mairies, les commissariats, etc. Disposent de toilettes généralement correctement indiqués et gratuits. N’hésitez pas, ils ont été construit avec vos impôts justement.

3- Une application pour trouver des toilettes ?

Ca existe ! Vous pouvez utiliser « ToiletFinder » sur votre smartphone pour identifier les toilettes gratuites les plus proches de vous. L’application vous géolocalise et vous affiche tous les spots autour de vous. Restaurants, hôtels, bâtiments publics, mais aussi toilettes publics gratuits, et autres. C’est un site communautaire qui fonctionne partout dans le monde, donc indispensable quand on fait du tourisme !

Lien iPhone

Lien Android

Si vous avez d’autres astuces du genre, n’hésitez pas à nous les donner en commentaire ! :-)