Comment se préparer pour aller à un concert

Seul les faibles ne préparent pas leur concert, voici quelques conseils !

Autour de nous, il y a toujours ceux qu’on jalouse parce qu’ils font plein de concerts trop bien et quand ils en parlent on sent qu’ils ont passé un très bon moment mais pour nous c’est pas comme ça quand on parle de nos soirées musicales. On ne peut pas s’empêcher de repenser à la quête épique pour avoir deux malheureuses places pour Beyoncé au Stade de France, au moment où on a fait la queue pendant 2h après que le show soit terminé pour aller récupérer notre manteau, l’abandon de notre bouteille d’Evian aux portes de la salle et tant d’autres secondes d’angoisse…

Par ordre chronologique, voici quelques tips pour devenir un pro et oublier la lose du concert.

1- Mettre des alertes pour vos artistes préférés : pas mal de sites en proposent donc à 10h, je veux désormais vous voir au taquet pour réserver vos places !

2- Télécharger l’application Digitick (elle ne sera pas la meilleure amie de votre compte bancaire)

3- Réviser les chansons, bah oui, il faut chanter donc autant faire un carton plein sur les paroles sinon ce n’est pas drôle.

4- Passer chez Uniqlo et acheter les vestes hyper légères, vous ne la sentirez pas une fois autour de votre taille.

5- On oublie l’appareil photo, vous allez vous faire recaler et penser à télécharger l’appli Kimd, elle permet de filmer ou photographier en toute discrétion, en gros votre écran ne devient pas une espèce d’halogène au milieu de la salle.

6- Prenez des bouchons d’oreilles pour la première partie et réservez vos capacités auditives pour ce que vous êtes réellement venues voir.

7- On oublie sa voiture ou alors on la stationne un peu plus loin. D’expérience, toutes les sorties de parking après un concert deviennent rapidement très engorgées donc il est préférable de garer plus loin au risque de marcher un peu mais au moins vous n’allez pas restés 2h coincés au pays de Vinci.

8- Là, on est le Jour-J et vous allez voir votre idole, la technique qui va suivre est illégale mais peut vous sauver d’une grande soif. Avant de franchir l’enceinte de votre salle de spectacle, cachez votre bouchon de bouteille, au choix, dans votre soutien gorge, votre porte monnaie, dans le creux de votre hanche,… Soyez imaginatives mais ne le laissez pas dans votre poche !

9- Réfléchissez à la où vous voulez être dans la salle et oubliez les zones où il y a potentiellement des grands. Si vous êtes dans la fosse, privilégiez les côtés. Mais soyez attentifs aux réseaux sociaux, parfois il y a des indices sur les points stratégiques où se poser.

10- Profitez de l’instant et osez chanter !

Après ces quelques conseils, je veux vos bonnes idées de concerts pour cet hiver :)