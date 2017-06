Coup de coeur : les rouges à lèvres Lip Tint de Sephora

Un rouge à lèvres léger, qui tient toute la journée ? Parfait pour l'été !

L'été, les verres de rosé ou les mojitos en terrasse, les lunettes de soleil sur le nez... Notre look se fait plus coloré, plus léger. Tout comme notre make-up, d'ailleurs. Si nous sommes nombreuses à renoncer au fond de teint, qui a tendance à rapidement couler à cause de la chaleur, les adeptes du maquillage conservent quelques produits indispensables. Comme le mascara ou le rouge à lèvres, par exemple.

Mais avec la chaleur, nous sommes obligées d'adapter nos routines. Notamment parce que les bâtons de rouge à lèvres ont tendance à fondre dans nos sacs à mains ! La solution ? Des formules plus légères, telles que les encres à lèvres. Et c'est là qu'interviennent les Lip Tint de Sephora. La marque propose 10 teintes vibrantes, qui s'imprègnent sur les lèvres, et qui tiennent toute la journée.

Leur texture très liquide est un peu étonnante au début, mais facile à appliquer. Une fois sèche, c'est comme si l'on avait les lèvres totalement nues : on ne le sent plus, on l'oublie, mais la couleur reste, sans bouger, sans transfert. Et ce, que l'on mange, que l'on boive... Ou que l'on embrasse ! Quoi de mieux pour un été sans prise de tête ?

Les rouges à lèvres Lip Tint sont à retrouver chez Sephora, pour 12,95 euros. Attention, le rendu sera différent selon la couleur de vos lèvres !