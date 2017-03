Dans 10 ans tu vas regretter tes tatouages

En tout cas, c'est l'avis de la plupart de mes proches quand ils voient les motifs encrés sur ma peau.

C'est dingue à quel point n'importe quelle personne se permet de donner son avis sur les tatouages d'une personne. Bien sûr, il y a ceux qui ne nous veulent que du bien, qui trouvent ça génial, qui veulent comprendre la procédure, la signification. Et puis, il y a tous les autres, ceux qui ne font ça que pour pouvoir mieux critiquer derrière.

"Moi, à ta place, je n'aurais pas fait ça comme ça". Ou pire : "De toutes façons, dans quelques années, tu vas regretter". Cette réaction, on l'attend de nos parents, souvent, quand ceux-ci ne cachent pas à quel point ils sont réfractaires aux modifications corporelles. On l'attend moins d'inconnus, dans la rue, ou de nos "amis" bien-pensants, qui semblent incapables d'appréhender le fait que, oui, on peut avoir envie d'un motif sur sa peau, pour la vie.

Le plus drôle dans tout ça, c'est que ces réflexions viennent toujours de personnes qui n'ont pas le moindre tatouage ! Que peuvent donc connaître des tatouages ? Rien, tout simplement.

Un tatouage est avant tout une démarche personnelle. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un projet réfléchi, et d'un motif qui a une réelle signification (personnelle, familiale, amicale…). Ce n'est donc pas (ou presque pas) quelque chose que l'on prend à la légère, comme ça, par-dessus la jambe.

Ensuite, parce que l'on ne se lance pas dans une modification corporelle comme ça, sans y réfléchir. Vous pensez vraiment qu'à aucun moment, on ne se pose la question : "Est-ce que je veux porter ce tatouage toute ma vie ? Est-ce que je ne vais pas regretter dans 1 heure, une semaine, un mois ?". Généralement, la réponse est "Non, je ne vais pas regretter".

Alors, amis non tatoués, un petit conseil : poser des questions sur nos tatouages ? Oui, allez-y, libre à nous d'accepter d'y répondre ou non. Mais nous imposer vos jugements moraux ? C'est non.