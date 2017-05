De drôles de cabanes pour chambres d'enfants

La société Ludi-Sign s'est spécialisée dans un super créneau : les cabanes en carton pour enfant

On a tous joué des heures dans des cabanes bricolées à l'aide d'un vieux carton de déménagement ou de trois draps tendus sur des chaises de salon. On s'imaginait dans des palaces.

Ludi-Sign a retrouvé le chemin de ces moments-là, en créant différentes cabanes en carton, à monter soi-même, à décorer, à peindre...

La cabane tortue plus haut vaut 63€ par exemple. Quelle joie de se glisser à l'intérieur de sa carapace.

Si on se sent l'esprit plus marin, on peut préférer se laisser avaler par une cabane baleine ? (55€)

Et si on investissait dans une cabane château ?? On pourrait le laisser blanc ou le barbouiller de mille couleurs ? (50€)

On peut aussi mettre les voiles dans cette cabane bateau pirate ! C'est carrément le début d'une sacrée aventure ! (48€)