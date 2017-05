De la lingerie grande taille sexy ? Merci Espace Libido !

Trouver de la lingerie sexy lorsque l'on dépasse la taille 40, c'est loin d'être facile. Heureusement, Espace Libido a pensé à nous !

En règle générale, acheter de la lingerie est toujours compliqué. Il faut trouver un modèle seyant, qui nous va, à notre taille, dans une matière qui nous plaît… Et lorsque l'on a de grosses fesses, du ventre ou une forte poitrine, c'est encore pire ! Bye-Bye les bas sexy qui ne tiennent pas sur nos cuisses, le petit soutien-gorge triangle trop mignon, le body qui ne va pas au-delà de la taille 42 !

Alors quoi, sous prétexte que l'on se trouve dans la catégorie "plus size", on devrait ne pouvoir porter que de la lingerie noire / blanche / beige, sans fioritures, sans sensualité ? Des pièces dont même nos grands-mères ne voudraient pas ? Pas question !

Mais encore faut-il savoir où trouver de la lingerie coquine pour les grandes tailles. Vous cherchez votre bonheur ? Petit conseil : rendez-vous sur www.espacelibido.com. Shortys, strings, bodys, guêpières, portes-jartelles, déshabillés, chemises de nuit et même déguisement coquins : là-bas, on trouve de tout ! Les tailles vont du 44 au 54, les modèles sont (très) sexy et à des prix plutôt abordables (de 6,90 à 54,90 euros pour la lingerie et jusqu'à 94,90 euros pour les déguisements coquins).

La livraison est rapide et soignée, discrète, les tenues de qualité, les matières douces… Et surtout, on peut en profiter pour faire le plein de nouveaux sextoys et autres accessoires coquins au moment de la commande. L'occasion d'enfin tester le Womanizer qui vous fait de l'oeil, et qui promet de vous faire grimper aux rideaux ! Ou le vibromasseur Tour Eiffel qui est très chouette...