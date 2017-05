Découverte des Superstar Copper Boost by Adidas

Vous êtes accros aux sneakers ? Vous allez adorer les Superstar Boost

On se souvient, il y a quelques mois, de l’arrivée des couleurs pastelles sur tissu avec le bleu serenity et rose quartz qui ont fait un carton. Mais la tendance s’essouffle un peu et le métallisé prend le relais !

Puma s’est mis aussi à la page avec ses sneakers Puma Vikkyy et il en va de même pour Nike et ses sportwears Classic Cortez. Bref, les 3 géants ont bien compris qu’il fallait innover pour rester dans le « game ». Cependant on saluera New Balance qui, fidèle à elle-même, a dévoilé sa nouvelle collection Miami Palm qui remettra peut-être au goût du jour les couleurs pastelles !

Mon coup de cœur du moment reste cependant les nouvelles Copper Boost...

Calquée sur le modèle de la Superstar qui avait eu ses heures de gloire dans les années 70, elle reste indémodable. Mais pour s’assurer de la garder au goût du jour, Adidas s’accorde tout de même une longueur d’avance et revisite cette fois ci la Superstar avec une tige en cuir synthétique métallisé ajouté d’un effet miroir. Pas besoin de plus pour faire craquer les accros aux sneakers !

Avec sa technologie Boost™, on s’assure d’un amorti exceptionnel, on a l’impression de rebondir tellement le retour est puissant. Une dynamique développée par la marque qui nous procure un confort extrême. Par ailleurs, pour jouer avec les matières et ne pas rendre la chaussure trop unie et banale, la marque a opté pour une authentique coque avant en caoutchouc et une doublure en cuir. Comme quoi tous les détails ont leur importance. En ce sens, on notera le petit clin d’œil à sa collection NMD avec son relief sur la semelle côté intérieur.

Actuellement disponible en 2 coloris : rose saumon et argenté, il faudra compter 129,95€ pour se payer un de ses petits bijoux !

A présent, si je ne vous ai pas convaincus, les photos le feront pour moi !

Rendez-vous sur le site pour les commander !

http://www.adidas.fr/chaussure-superstar-boost/BB2270.html