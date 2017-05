Des casques à vélo pour enfant : on veut les mêmes !

Depuis fin mars 2017, le casque à vélo est obligatoire pour les enfants, alors autant choisir un casque rigolo !

Jusqu'alors, le port du casque à vélo était simplement recommandé. Depuis le 22 mars 2017, il devient obligatoire pour tous les enfants de moins de 12 ans, qu'ils conduisent leur propre vélo ou qu'ils soient passagers du vélo d'un adulte. En cas de non respect de cette règle, les contrevenants pourront être verbalisés d'une amende de 90 euros ! L'état espère faire de ce geste de protection une habitude pour les cyclistes.

En effet, les vertus protectrices du casque sont reconnues. Selon la Sécurité routière, en porter un diminue le risque de blessures sérieuses à la tête de 70 %, celui de blessures mineures de 31 % et celui de blessures au visage de 28 %. Ça fait réfléchir...

Alors pour inciter les enfants à se protéger, on vous propose une petite sélection de casques marrants qui devraient faire envie !

Playmobil style

On commence par le casque Playmobil ! Parce que quitte à porter un truc qui aplatit les cheveux, autant soigner son look capillaire...

Hélas c'est un prototype inventé par Les créatifs de l’entreprise Moef... On espère que l'essai se transforme en vente bientôt.

Monster heads

Ces casques super originaux transforment n'importe quel petit monstre en tête... Heu non, c'est l'inverse !Totalement aux normes de sécurité, avec mentonnière et feu LED à l'arrière, molette de réglage pour ajustement de la taille... Bref, la perfection du casque rigolo ! On les trouve ici et ils valent environ 35€.

MagiDeal

Dans le même genre, mais en moins cher, il y a les casques de Magi Deal. On les trouve sur Amazon à 18€ et ils sont aussi homologués que les autres. Ils utilisent des matériaux résistants aux chocs, protégent la tête efficacement avec leur mousse rembourrée. Rigolos non ?

Star Wars

En ce 4 mai, on ne pouvait pas se passer d'un casque Star Wars ! Ils ne vont pas être trop mignons avec R2D2 sur leurs têtes ? Bon, 53€ quand même la blagounette, mais quand on aime...

Alors ? Vous avez choisi le vôtre ?