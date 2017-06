Des faux-cils lumineux pour des yeux de fée

Les cils ont aussi leur mode et celle-ci est lumineuse...

Ce qui est bien avec les cils, c'est qu'il existe plein de moyens faciles, rapides et économiques pour transformer un regard temporairement. Le maquillage et ses nombreuses variantes permettent des fantaisies ludiques et esthétiques incroyables ! On rajoute de la couleur, on assombrit, on éclaire, on rallonge, on agrandit... Les possibilités sont presque infinies.

Autour de l’œil, on a vu passer des tas d'idées. Rajouter des plumes, du papier, dessiner des licornes, des paysages... Voici maintenant peut-être la meilleure façon de faire ressortir vos yeux : le trait de eye-liner lumineux !

Ça nous vient d'Asie (forcément...). Conçu par Soomi Park comme un «produit qui témoigne de la volonté de nombreuses femmes asiatiques d'avoir de plus grands yeux», c'est déjà un succès dans le monde entier, en particulier lors des concerts, des festivals...

Les cils, attachés à un casque, fonctionnent à l'aide d'un capteur d'inclinaison avec du mercure pour allumer et éteindre les lumières. Si vous le portez et déplacez votre tête, LED Eyelash clignote en fonction de vos mouvements. Il est aussi simple à utiliser que des faux cils et aussi facile à enlever qu'un bijou.

Êtes-vous tenté d'essayer?

Voir plus sur soomipark.com.