Des gâteaux vegans extraordinaires

Juliana allie deux savoir-faire tendances : les gâteaux végans et les desserts magnifiquement décorés.

Un gâteau végan ? C'est possible ? Pour ceux qui se pose encore la question, on vous explique.

Il y a trois sortes d’appellation pour désigner ceux qui ont rayé la viande de leurs assiettes.

On commence par les végétariens qui ne mangent ni viande, ni poisson.

qui ne mangent ni viande, ni poisson. Ensuite, on trouve les végétaliens qui ne consomment aucun produit issus de l’exploitation animale (œufs, lait, miel...), mais également les produits qui causent des dommages aux espèces animales tels que l’huile de palme par exemple.

qui ne consomment aucun produit issus de l’exploitation animale (œufs, lait, miel...), mais également les produits qui causent des dommages aux espèces animales tels que l’huile de palme par exemple. Enfin, on parle des végans pour ceux qui ont un mode de vie qui exclut toute forme d’exploitation animale. Les végans ne portent pas de laine, cuir, soie etc. Ils utilisent des cosmétiques végans, etc...

Le fait d'être végan implique des ajustements au quotidien, et particulièrement en terme d'alimentation. Mais contrairement aux clichés qui feraient croire que manger végan est triste et fade, les cuisiniers végans montrent tous les jours une créativité gourmande qui n'a rien à envier à la gastronomie plus classique.

Quelques astuces pour transformer un gâteau traditionnel en gâteau végan :

Pour remplacer le lait ? On prend du lait de soja, du lait d'amande ou du lait de coco, tout aussi goûteux et bien plus digeste.

On prend du lait de soja, du lait d'amande ou du lait de coco, tout aussi goûteux et bien plus digeste. Pour remplacer le beurre ? On utilise l'huile de coco qui apporte une petite touche de gourmandise supplémentaire.

On utilise l'huile de coco qui apporte une petite touche de gourmandise supplémentaire. Pour remplacer les œufs ? Les graines de lin, la purée d'amandes, dattes ou de bananes sont une bonne alternative aux œufs pour donner de la texture à vos gâteaux et les empêcher de s'effondrer au moment du démoulage !

N'hésitez pas à vous lancer, il y a des tonnes de recettes végans sur Internet. Et pour la déco, inspirez-vous de celle de Juliana !

Une publication partagée par Culinarydots (@culinarydots) le 10 Juin 2017 à 21h51 PDT

Une publication partagée par Culinarydots (@culinarydots) le 29 Mai 2017 à 21h16 PDT

Une publication partagée par Culinarydots (@culinarydots) le 21 Mai 2017 à 22h24 PDT