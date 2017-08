Des glaces inspirées de nos gourmandises chocolatées préférées !

Avis aux adeptes de Toblerone, Daim ou Oreo : cet été, nos goûters préférés débarquent en version glacée. On va se régaler.

S'il y a bien une bonne raison d'apprécier l'été (quand on ne supporte pas les grosses chaleurs), c'est bien pour pouvoir se régaler avec des glaces sans culpabiliser. Eh oui, il y a des gens qui estiment qu'on ne devrait pas manger de glaces en hiver ! Quelle hérésie.

Chaque année, les glaciers se démènent pour nous faire découvrir des nouveautés. Et cet été, ce sont les chocovores qui vont se réjouir, puisque bon nombre de gourmandises ont été adaptées en version glace, à retrouver dans tous les supermarchés ! Nous les avons testées, voici notre avis !

Le coup de coeur :

Les mini-bâtonnets Oreo, 3,59 euros les 6

Alors là, vous allez vous régaler. La coque de ces esquimaux n'est pas faite en chocolat, mais en véritable Oreo ! Une sacrée surprise au premier coup de dent. A l'intérieure, la glace saveur vanille rappelle le fourrage des biscuits, et le format mini est nickel pour les petites envies de sucré. Testé, adopté, dévoré !

La plus gourmande :

Les mini-bâtonnets Daim, 3,59 euros les 6

Dans le même format que les glaces Oreo, on retrouve la version Daim. La crème glacée au caramel est enrobée de chocolat au lait fondant, et le tout est parsemé d'éclats de la célèbre gourmandise. Ça croque, et on se régale !

La plus chocolatée :

Le cône Toblerone, 3,89 euros les 6

Si les bâtonnets ne sont pas trop votre truc, vous allez adorer ces cornets croustillants, remplis d'une crème glacée au goût de chocolat, miel et nougat si reconnaissable du Toblerone. L'alliance du croquant et du fondant est parfaite !