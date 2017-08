Don de sang, comment faire ?

C’est le moment parfait pour donner votre sang !

L’Etablissement Français du Sang n’a de cesse de répéter que leurs réserves sont faibles, voici comment faire un don !

On se dit souvent que c'est compliqué, qu'on ne va peut être pas le faire parce qu'on a peur mais défaites vous des idées reçues, donner son sang, ce n’est pas si compliqué que ça !

Pourquoi faut-il donner son sang ?

Parce qu'on a toujours besoin de sang et surtout en ce moment puisque les réserves sont faibles. En effet, l'EFS lance un appel urgent à la mobilisation.

Entre nous, donner son sang, ce n’est vraiment pas compliqué. Je comprends ceux qui ont un phobie absolue des aiguilles mais sinon, franchement, c'est jouable ! Il suffit de ne pas regarder le moment où on vous pique, ensuite il y a une petite compresse donc c'est trop facile.

Voici comment faire :

- Trouver un spot : il y a plus de 127 endroits où vous pouvez donner votre sang.

- Les conditions : tout le monde ne peut malheureusement pas donner son sang alors avant de vous rendre dans l'un des centres je vous invite à faire ce petit test qui vous dira si oui ou non vous pouvez procédez à un don de sang.

https://dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don

- L’après : On y va doucement, le tout c'est d'éviter de faire un truc dangereux qui pourrait vous faire saigner, on évite de faire du sport et surtout on dit non à l'alcool et à la cigarette dans les heures qui suivent le don. Mais sinon, on appréhende toujours en se disant qu’on va pas être bien mais je vous rassure, c’est faux. Après chaque don, j’ai été galvanisée par le plaisir de me dire que j’ai été utile aujourd’hui !

Attention, je ne veux pas vous culpabiliser si vous n'êtes pas en mesure de faire de don, chacun a son parcours et la générosité peut prendre différentes formes !

Pour les autres, profitez des vacances pour prendre le temps d'être généreux !