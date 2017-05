Elections présidentielles, 10 citations inspirantes

Le premier tour de l’élection présidentielle est passé ! Que vous soyez dans le camp des gagnants ou des perdants, vous avez probablement été vous aussi un peu chamboulé par cette campagne et les débats qui l’ont accompagné.

En attendant le second tour, et encore plus d’émotions fortes, on vous propose quelques citations électorales pour prendre un peu de hauteur politique et philosophique.

- La droite a gagné les élections. La gauche a gagné les élections. Quand est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ?

Coluche

- Il existait, naguère, un exercice auquel devait se livrer tout candidat à l'élection : la rédaction de sa profession de foi. Nous avons gardé la profession, mais nous avons perdu la foi.

Charles Pasqua

- Si tu veux grand mal à ton ennemi, souhaite-lui une élection dans sa famille.

Proverbe corse

- Une dictature est un pays dans lequel on n'a pas besoin de passer toute une nuit devant son poste pour apprendre le résultat des élections.

Georges Clémenceau

- Le tyran est celui qui, de sa propre autorité, se fait prince souverain sans élection, ni droit successif, ni sort, ni juste guerre, ni vocation spéciale de Dieu.

Jean Bodin

- Chez nous, on ne gagne plus une élection sur un bilan. Mais par des promesses. Autrement dit, ce qu'on veut faire et qu'on ne fera sans doute pas afin de laisser du grain à moudre à ses successeurs l'emporte haut les suffrages sur ce qu'on a fait.

Philippe Bouvard

- On ne fait pas d'élection avec des prières.

Proverbe québécois

- La différence entre le politicien et l'homme d'Etat est la suivante: le premier pense à la prochaine élection, le second à la prochaine génération.

James Freeman Clarke

- On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse.

Georges Clémenceau

- La majorité a toujours raison, mais la raison a bien rarement la majorité aux élections.

Jean Mistler

Et vous ? Quelles sont vos citations politiques favorites ?