En concert avec… Green Day

Quoi, un groupe de punk rock californien ? Pas seulement. Sur scène, les membres de Green Day sont de vrais showmans. Venez, je vous raconte.

Depuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux, une vidéo enregistrée avant un concert de Green Day fait le buzz. On y voit les quelque 65 000 spectateurs qui reprennent en choeur la chanson Bohemian Rhapsody. Le moment est magnifique, il a fait le buzz… Mais tous les fans du groupe le savent : il n'est pas si étonnant que ça.

Eh oui ! Depuis déjà bien longtemps, à chaque concert, c'est LA chanson qui passe sur scène pour annoncer l'arrivée du groupe. Et croyez-moi, quand on se retrouve au milieu de milliers de personnes qui reprennent en choeur la chanson culte, le moment est tout simplement… Sublime. Poignant. Très émouvant aussi.

Dès la chanson finie, le regard des fans se tourne généralement vers la scène. Au rythme des "Hey Oh, Let's Go", un homme en costume de lapin débarque sur scène pour mettre l'ambiance… Le tout avant l'arrivée, oh tant attendue, du groupe.

Green Day, c'est un groupe qui existe depuis déjà 30 ans. Forcément, ça force le respect. Et leur capacité à faire le show est sans doute liée à cela. Car là où certains groupes assurent le service minimum sans même dire bonjour ou au revoir, Green Day, eux, prennent le temps d'interagir avec le public. Ils font monter les gens sur scène, discutent, font des blagues, nous arrosent, jettent du merchandising… Ils offrent même des guitares à certaines personnes qui montent sur scène !

En deux heures de show, le groupe arrive à mettre une ambiance de folie, et a toujours un petit mot particulier pour le public. Cette année, ils ont une fois de plus tenu à rendre hommage aux victimes du Bataclan, celles de Manchester, et à tous ceux qui ont perdu des proches dans les attentats. Le tout, sans jamais sombrer dans le mélo, et toujours en faisant hurler de joie et danser le public. On ne peut qu'apprécier !