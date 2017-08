Enfin un collant chair qui va à tout le monde

Un collant chair qui s'adapte à notre carnation à la perfection ? Voilà qui pourrait nous faire changer d'avis sur ce vêtement détesté !

On ne va pas se mentir : les collants chair, c'est moche. Cristina Cordula le dit elle-même : ça ne devrait même pas être dans le dictionnaire ! Ce qu'on reproche à ce vêtement ? Il fait mémère (oui, même sur Kate Middleton), donne l'impression que nos jambes sont en plastique... Bref, c'est l'horreur.

Mais la marque britannique Heist espère bien nous faire changer d'avis. Début juillet, elle a lancé un tout nouveau projet : "The Nude Project". Le principe ? Une base de données remplie par les internautes, afin de créer une palette de couleurs "chair" qui regroupe un maximum de teintes possibles et imaginables. L'objectif est simple : permettre à toutes les femmes d'avoir un collant chair qui ne soit ni trop clair, ni trop foncé : bref, qui corresponde parfaitement à leur carnation.

Après avoir collecté toutes les données, Heist étudiera les différentes teintes collectées, et créera une collection de collants chair déclinés dans 20 couleurs différentes, allant des peaux diaphanes aux peaux les plus sombres.

Envie de participer ? Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site www.heist-studios.com, et de cliquer sur l'onglet "Let's get nude". Après avoir rentré votre email, il vous suffira d'uploader une photo de votre compte Facebook (ou prise sur le moment avec votre webcam !). C'est tout ! Votre carnation sera enregistrée dans la base de données, et utilisée pour créer des collants qui vous correspondent. Cela suffira-t-il à rendre ses lettres de noblesse au collant chair ? On verra bien !

