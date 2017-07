Et si c’était possible d’avoir des abdominaux bien dessinés ?

Souvent, on regarde le ventre de certaines femmes dans les magazines ou à la plage et on se dit « c’est mort, jamais j’en aurai des comme ça », arrêtez de penser ainsi et prenez vos abdos en main, ce n’est pas si compliqué que ça !

Pour vous aider à enclencher le mouvement, j’ai demandé à TrainMe quelques conseils pour s’assurer de se dessiner de beaux abdos sans se faire mal !

1 - LE GAINAGE

Ce n'est pas que la planche, c'est un maintien de posture, donc il faut travailler correctement. On oublie les "ok je reste 3 minutes en planche" sans prendre en compte son corps dans son ensemble, il faut vraiment tout faire travailler. Donc, plutôt que de se poser, quand on fait sa planche, on essaie "d'aspirer son nombril". Comment ? En essayant toujours d'avoir le nombril près de la colonne vertébrale. Parallèlement, on engage son muscle pelvien. On l'oublie trop souvent mais si on se muscle pas correctement, on peut davantage se faire du mal que de bien !

2 - LA SUITE DE MOUVEMENTS

Après le gainage, on se bouge en allant plus loin et le faisant de manière plus dynamique ! Pour cela, c'est très simple, on prend une position 30 secondes, puis hop on passe à un autre mouvement… Donc vous pouvez vous mettre sur le dos, les jambes pliées avec les genoux en l’air et vous tentez de toucher vos talons, ensuite on fait la planche mais en levant une jambe toutes les 2 secondes et enchaîne avec une position assise, les jambes droites collées au sol et on remonte le buste.

3 - OBJECTIF VENTRE PLAT

Pour cela, il faut travailler les transverses mais également engager toute la ceinture abdominale.

Si votre but est d'avoir un ventre plat, voici 3 exercices à enchaîner :

- Le relevé de buste, appelé également "crunch" : ça va travailler votre grand droit, les célèbres 6 pack.

- Les inclinaisons au sol : là on travaille le "V" du bas du ventre

- Les rotations avec l'exercice de la pendule : allongées, vous levez vos jambes et vous les balancez de gauche à droite tout en vous assurant que vos épaules touchent bien le sol. Autre option, le toucher de genou, en position allongée, vous relevez le coude droit tout en relevant le genou gauche et vous essayez de les faire toucher et vous alternez.

Bon, comme je vous aime bien, je vous livre deux conseils avant de vous laisser. Le premier, on oublie le cardio à jeun, il faut manger 1h à 1h30 avant ! Le second, lors de chaque pratique sportive et surtout dès qu’il est question d’abdominaux, pensez à aspirer votre nombril (et votre périnée pour vous mesdames… Je sais ça semble bizarre mais c’est pour votre bien que je vous rappelle cette règle de base…) pendant toute l'activité et même au cours de la journée.

Alors à vos tapis et surtout, n’oubliez pas que Paris ne s’est pas fait en un jour, donc c’est en pratiquant régulièrement dans la durée que les résultats arrivent. Je crois en vous !