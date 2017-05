Et si la pub Monoprix se terminait autrement ?

Vous vous souvenez de la pub Monoprix qui nous a tous émus la semaine dernière ? Il y a du neuf : il se prépare de nouvelles fins qui explorent des tonalités bien différentes !

Il y a une semaine, Monoprix dévoilait son dernier spot publicitaire, à l’occasion de son 85ème anniversaire. #LaitDroleLaVie a fait le tour de la toile. Au programme : une jolie histoire d’amour entre deux jeunes collégiens, où les mots d’amour échangés sont les slogans plein d’humour des produits de la marque, découpés dans les emballages. Jusqu’au 21 mai, il a été prévu 13 diffusions télévisuelles de ce spot sur M6. On pourra aussi le voir dans les cinémas Gaumont et UGC. En complément, une campagne d’affichage est installée dans les stations de métro, dans les abribus et sur les bus. Et on en est déjà à près de 4,4 millions de vues sur leur page Facebook. C’est dire le buzz pas possible de cette craquante love story.

Mais préparez-vous, car ce n’est pas fini ! Dès le 22 mai, ce seront 13 fins alternatives qui seront proposées, dans un grand dispositif digital imaginé par Rosaparks, l’agence de pub de Monoprix. A la manière d’un exercice de style à la Queneau, l’action sera dictée par le slogan Monoprix d’un article différent. Et on a hâte de voir ce que ça peut donner ! En voici un échantillon qui circule déjà…