Et si on craquait nous aussi pour le retour du Vinyle ?

Voici une petite dizaine d’années que le disque vinyle est de retour dans nos salons, un retour jusqu’à présent très progressif, qui explose littéralement depuis quelques mois. Comment expliquer un tel engouement ? Comment s’équiper à moindre coût, et où trouver les disques ? On va essayer de faire le tour de la question.

Records de vente

Avec une croissance à 3 chiffres sur les dernières années, les ventes de Vinyles ont effectivement explosé, en particulier en Europe et aux USA. Là où on pourrait croire à un simple retour de mode avec uniquement un marché de l’occasion du vieux disque qui se réveille un peu, on a en réalité une industrie entière qui repart, avec l’édition et la fabrication de nouveaux disques et d’albums récents chaque jour (et surtout la mise en vente de nouvelles platines, tout à fait modernes, qu’on peut désormais trouver partout).

Les ventes de musiques baissent, les sites qui proposent du streaming dématérialisé prennent doucement le relais, mais pas assez. Le vinyle est peut être la conséquence de ce manque de l’objet… Puisqu’on n'a plus de lecteur CD chez nous, alors on se tourne vers un produit plus esthétique et empreint de nostalgie. Le vinyle devient de fait un accessoire en plus à côté d’un abonnement Spotify ou Deezer sans saveur.

Toujours la cote !

Et oui, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces dernières années ce sont bien des artistes modernes qui caracolent en tête des ventes de vinyles. C’est d’ailleurs Adèle qui truste les premières places de tous les classements depuis quelques temps.

La plupart des pays proposent un classement musical par support, mais hélas, pas la France, on attend donc d’en savoir plus à ce niveau-là… Mais sachez que vous allez pouvoir trouver des vinyles absolument partout ! Dans les grandes enseignes évidemment comme la FNAC. Sur Amazon et sur tous les vendeurs en ligne, mais aussi et surtout dans ces petites boutiques de quartier qui s’offrent une nouvelle jeunesse, et qui vendent à la fois disques d’occasions et nouveautés.

Laquelle choisir ?

Se pose désormais la question de l’achat d’une platine. Trois choix s’offrent à vous :

- La platine hi-fi que l’on trouvera chez les grands revendeurs multimédia (Darty, La Fnac, Boulanger), elle pourra vous coûter aux alentours de 300€ et nécessitera un amplificateur et des enceintes pour fonctionner. Un sacré investissement.

- Toujours chez les grands revendeurs, il existe des platines tout en un qui intègrent de petites enceintes, parfois au format valise, elles sont très pratiques mais offrent un son de mauvaise qualité. A privilégier pour le design vintage et pour une écoute très ponctuelle. Comptez entre 70 et 150€.

- Il existe aussi sur les grands revendeurs en ligne, type Amazon, des platines plus simples, traditionnelles, qui nécessitent aussi un ampli, mais à des prix bien plus abordables, souvent de fabrication chinoise, elles suffisent largement pour un usage régulier. Comptez une centaine d’euros (sans ampli).

Voilà, il ne vous reste plus qu’à craquer et n’ayez pas honte de tomber vous aussi dans cette mode ! J’écris moi-même cet article en écoutant une vieille compilation de titres de Claude François et je n’en n’ai aucune honte