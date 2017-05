Allier l’utile et l’esthétique est un compromis parfois difficile à résoudre… FlaneurZ, la jeune et nouvelle équipe parisienne répond à cette problématique avec un « concept shoe » hyper original !

Vous êtes accro aux chaussures et souvent à la bourre ? Résolvez votre problème : Flaneurz vous propose grâce aux On Wheelz d’équiper de superbes sneakers d’une plateforme à roulettes pour les transformer en patin à roulettes.

Et l’offre est de taille puisque les rollerskates proposés par la marque comportent une paire VANS, NIKE ou encore ADIDAS, d’un châssis roulant composé d’une platine, de roues et d’un frein.

Des éditions limitées sous forme de pack sont également au programme avec par exemple dernièrement la version des fameuses Air Force 1 en Fluo accompagnée des Rollers FlaneurZ + Sweat + T-Shirt + Tote-Bag

Grâce aux On Wheelz les trajets deviennent ludiques, rapides et non polluants (pour les écolos !). En plus tu fais du sport ! Le rollerskate est un sport comparable au vélo qui te permettra de te préparer pour l’été en tonifiant ton fessier et en développant la souplesse de tes hanches et de ton bassin.

Bon, après vous me direz que tout ça parait bien joli mais quel est le prix pour tout ce bel attirail ? Eh bien il faudra compter au minimum 380€ pour s’approprier une de ces merveilles !

Est-ce que ça en vaut le coup/coût ? A vous de voir !