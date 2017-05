Gigi Hadid, un parcours hors du commun

La belle mannequin d'origine néerlando-palestinienne ne cesse de faire parler d’elle et a bien évolué depuis 2012 où à l'âge de 17 ans, elle était devenue l'égérie de la marque Guess.

On connait tous au moins de nom cette mannequin qui fait le buzz. Toujours bien entourée, la belle Gigi ne cesse les collaborations. Entre Tommy Hilfiger et Reebok, les capsules collections s’enchaînent mettant l’Ange Victoria’s Secret en permanence sur le devant de la scène.

A ses débuts, la belle Gigi avait pourtant eu du mal à se faire une place… lors de son premier défilé pour Tommy, le directeur de casting avait dit "elle ne fait pas l'affaire parce qu'elle n'est pas aussi grande que les autres filles, ni aussi minces", on avait alors couvert la mannequin d’un long poncho pour cacher ses formes. Coup de théâtre… Ce fut la pièce la plus vendue de la collection !

Aujourd’hui plus resplendissante que jamais, la nouvelle égérie de Versace et petite amie de Zayn Malik – avec qui elle est depuis maintenant 2 ans - est devenue LA top model la plus en vogue. Elle a d’ailleurs eu l’honneur d’être élue mannequin de l’année aux British Fashion Awards de 2016. Avec un salaire estimé à plus de 9 millions de dollars, elle se révèle être l’une des tops les mieux payées au monde !

Bref elle vend du rêve et nous on achète !