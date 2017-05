Girlboss, la série à bingewatcher d'urgence

Il y a du nouveau sur Netflix ! Girlboss, la nouvelle série de la plateforme, déborde d'humour, de mode et de sentiments. Alors, on regarde ?

Parmi la myriade de petites pépites à découvrir sur Netflix (comment ça, vous n'avez pas encore regardé Stranger Things, The OA ou 13 Reasons Why ?), une nouveauté vient de faire son apparition : Girlboss.

Girlboss, c'est avant tout une histoire vraie (mais romancée). Celle de Sophia Amoruso, la fondatrice de la célèbre marque de mode Nasty Gal. Mais avant d'être une enseigne en ligne qui vaut plusieurs millions de dollars, Nasty Gal n'était qu'une page de vente sur eBay : que du vintage, mais qui a vite remporté du succès. Et c'est cette ascension que retrace la série.

Adeptes de la mode, préparez-vous à ressortir vos pantalons flair et vos petits hauts vintages : Girlboss nous permet de plonger dans la mode avec plaisir, tout en suivant les élucubrations d'une jeune femme qui ne veut pas vraiment grandir, qui rêve de vivre de sa passion, et qui rencontre les mêmes galères que nous toutes : problèmes avec ses parents, engueulades et réconciliations avec des copines, embrouilles amoureuses….

A la production de cette série créée par Kay Cannon (Pitch Perfect 1 et 2, 30 Rock…), que des pointures : Charlize Theron, Laverne McKinnon, Beth Kon… Et surtout, au casting, de nombreux visages qui ne vous seront pas inconnus : Britt Robertson (Under the Dome, Scream 4),Dean Norris (Under the Dome également, mais aussi et surtout Breaking Bad) ou encore le très séduisant Johnny Simmons, vu dans Scott Pilgrim. A ne louper sous aucun prétexte !

*Bingewatcher, pour ceux qui n'ont pas pris option Netflix à l'école, c'est le nouveau mot pour dire "dévorer", "regarder sans s'arrêter", le mot Binge signifiant "bringue" en anglais. Une sorte de consommation excessive de séries... Je suis sûre que ce terme vous parle non ?