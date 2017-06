Gros casting pour Les animaux fantastiques 2 ! A vous de jouer !

Vous êtes un fan de la nouvelle saga Les Animaux fantastiques ? C’est le moment de tenter votre chance pour rejoindre l’aventure !

Les studios Warner s’activent actuellement à préparer le tournage du second volet de la saga Les Animaux Fantastiques. Mais qui dit nouveau film, dit nouveaux personnages et donc nouveaux castings. Jusque-là tout le monde me suit ! Mais cette fois-ci, Warner Bros a fait un sacré appel d’offre… En effet, les studios invitent toute personne rentrant dans les critères à envoyer sa candidature ! Et ils sont à la recherche d’adolescents de 13 à 18 ans pour incarner les nouveaux personnages et l’annonce, récemment publiée sur Pottermore, expirera le 20 juin. Alors il ne faut pas perdre de temps !

Pour candidater, il vous suffit d’envoyer un email à casting.prod@wb.uc-ns.com et d’y joindre une photo d’identité récente, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre date de naissance. Aucune expérience n’est requise mais les candidats doivent tous pouvoir être en mesure de travailler au Royaume-Uni et être disponibles entre août et novembre 2017.

Ca se tente non ?