Guérir avec la menthe poivrée

Et si la menthe poivrée devenait votre amie ?

L’huile essentielle de menthe poivrée à des propriétés miraculeuses. Elle soulage de multiples maux et redonne de l’énergie. Laissez-moi donc vous détailler tout ça !

Soulage les maux de tête

Une goutte de menthe poivrée suffit à faire passer les maux de tête les plus résistants, qu’ils soient localisés comme une migraine ou diffus. Mettez une goutte sur le bout de vos doigts et massez doucement vos tempes avec des mouvements circulaires, puis étirez du centre de votre front jusqu’aux tempes. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez comme une « brûlure froide », c’est totalement normal ! Par contre, soyez très attentifs à ne pas vous approcher des yeux ou vous risquez de passer un très mauvais moment.

Favorise la digestion

Nous sommes très nombreux à souffrir de troubles digestifs plus ou moins importants, et si la menthe est connue pour aider la digestion d’un bon repas, l’huile essentielle de menthe poivrée est un allié précieux pour tous les maux de ventre. Vous pouvez en mettre une goutte sur la langue mais c’est très fort ! Si vous n’êtes pas habitués,vous pouvez mettre cette goutte sur un morceau de sucre que vous faites fondre ensuite dans votre bouche.

Faire passer la nausée

Que ce soit le mal des transports, la nausée matinale pendant la grossesse ou une nausée passagère sans vraiment d’explications, l’huile essentielle de menthe poivrée est idéale. Il vous suffit d’ouvrir votre flacon et de respirer en plaçant le flacon juste en-dessous de vos narines. Même l’odeur de la menthe peut faire des miracles !

Redonne de l'énergie

Enfin, la menthe poivrée remplace sans souci la tasse de café ou la micro-sieste de 20 minutes. Elle est idéale quand vous sentez une baisse de régime pendant la journée. La meilleure manière de se donner un coup de fouet est la suivante : mettre une goutte sur son doigt et frottez-la contre vos gencives, comme si vous vous brossiez les dents. C’est très fort, mais très efficace. Si ça vous intimide, tu vous pouvez aussi la respirer, mais les effets seront moindres sur votre énergie.

Pourquoi faut-il absolument l’acheter bio ?

Une huile essentielle est un concentré de la plante, il est donc fondamental qu’elle soit d’origine biologique pour garder ses réelles propriétés. Si l’huile essentielle n’est pas bio, elle est donc pleine de pesticides et ne peut servir qu'à diffuser l’odeur (et encore ses effluves peuvent être mauvaises pour la santé). Par contre, s'il elle est bio, elle vous sera utile pour tout ce dont on vient de parler !