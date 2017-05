Hom Nguyen: un artiste atypique qui va vous captiver !

Dernièrement exposé au Grand palais, cet artiste autodidacte au style instinctif a su éveillé la curiosité du public par son style unique …

Né à paris, Hom Nguyen a développé un style hors normes. Ces créations expriment une noirceur et une souffrance d’une profonde subtilité que les artistes n'osent (ou peuvent !) rarement exposer aux yeux du public.

Mais au-delà de ça, ce qui rend l’artiste aussi singulier est l’introspection auquel il nous amène: dans beaucoup de ses œuvres, le regard est porté sur nous, de manière si intense qu’on en vient à se demander si le portrait n’est pas réel. L’air perçant, chaque expression dessinée par Hom nous transperce et nous isole à la fois. Un sentiment à mi-chemin entre la gêne et l’admiration nous envahit … Parfois colorée, comme pour traduire une certaine hystérie, et parfois sombre, chacune de ses réalisations dégage quelque chose d’intense et d’unique.

Vous pouvez actuellement trouver ses 4 collections sur son site hom-nguyen.com :

Inner Cry, Ligne de vie, Sans repères et Transmission

En attendant, je vous laisse apprécier ces quelques clichés ...

Collection Inner Cry

Collection Sans repères

Collection Transmission