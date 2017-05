Honi, l’app des amoureux !

Vous êtes en couple et vous voulez pimenter votre relation ? C'est par ici que ça se passe !

Bon, c’est mignon tout ça mais concrètement ça consiste en quoi ?

Honi est une appli qui permet de se lancer des défis dans le couple. L’application casse ta routine et te promet des challenges pétillants ! Plusieurs niveaux existe et des points sont à gagner à chaque épreuve réussie. Les points pourront ensuite être notamment utilisés dans un shop particulier.

Bon, on est d’accord que dis comme ça, ça parait plutôt cool comme appli …

Alors j’y ai jeté un coup œil !

D’entrée, leur premier défi pour le niveau 1 (croyez moi je n’ai même pas osé checker le niveau 2) est : faire 10 pompes avec son partenaire sur le dos. LOL. Alors déjà faire 10 pompes sans personne sur mon dos me parait très compliqué en perspective alors le faire avec quelqu’un … ! Aux premiers abords j'ai logiquement pensé que cette appli était réservée au couple cliché parfait et sportif qui inonde les réseaux : la nana super svelte et musclée qui sort avec le beau brun tout pleins de tablette au chocolat. Et encore même la minette je ne sais pas si elle tiendrait 10 pompes avec la masse musculaire de son copain sur elle, alors pour nous, le commun des mortels, n’en parlons pas !

Bon, outre cette petite mise en jambe qui a légèrement freiné mon euphorie, si on se plonge un peu plus en profondeur dans l’app, on admettra qu’elle n’est pas si mal faite. On peut s’envoyer des bisous, paramétrer des jeux plus ou moins chauds pour les soirées … Bref c’est le nouveau action/vérité version revisité ! Et ça, j’aurai adoré y avoir eu le droit plus jeune !

De plus, des bons tirés de défis style « massage de 10min », « tu ne regarderas pas le foot ce soir », « fellation les yeux bandés », etc. peuvent être échangés, selon le nombre de points accumulés, avec les autres utilisateurs ! L’espace communautaire étant plutôt bien réussi, je valide !

Je vous laisse checker pour vous faire votre propre opinion !

gethoni.com/fr

Bisous bisous